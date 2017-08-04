Артем Дзюба: «Половина болельщиков «Спартака» — сектанты»

В преддверии матча между «Зенитом» и «Спартаком» нападающий санкт-петербургского клуба Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего поединка. Форвард раскрыл планы сине-бело-голубых на сезон и высказался о болельщиках московского клуба.

«Предстоит очень интересная игра, будет битва двух столиц. «Спартака» – действующий чемпион страны, но в этом сезоне мы намерены отобрать у него это звание и стать первыми. Жду очень интересного футбола. У москвичей есть огромный шанс приблизиться к нам, но у нас – возможность оторваться от них еще больше.

Знаете, было забавно, когда после моих слов даже запустили флешмоб «Я – сектант». Тогда ведь действительно назвал так не всех фанатов красно-белых, а отреагировали очень многие из них. Выходит, люди сами признавались, что они «сектанты»? Что ж, самокритично.

А сколько было злобы! Чего только мне не писали в соцсетях! После этого еще раз убедился, что сектантов там очень много. Сейчас могу повторить: половина болельщиков «Спартака» заслужила чемпионство – они долго ждали, искренне переживали и оставались преданными клубу. А вот другая половина – «сектанты» – как мне кажется, так и продолжает вести себя не адекватно. Чего только стоят возгласы, что москвичи нас легко разорвут. В воскресенье будет битва! А чем она закончится – посмотрим», — сказал Дзюба.

Напомним, что в прошлом сезоне Артем назвал часть болельщиков «Спартака» «сектой».

«Зенит» и «Спартак» сойдутся в противостоянии в ближайшее воскресенье, 6-ого августа. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс