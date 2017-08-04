«Барселона» предложит дортмундской «Боруссии» 80 млн евро за Усмана Дембеле

«Барселона» определилась с заменой Неймару. Каталонцы договорились об условиях контракта с нападающим дортмундской «Боруссии» Усманом Дембеле.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле в ближайшее время может стать игроком «Барселоны». Руководство каталонского клуба видит в 20-летнем французе замену ушедшему в «ПСЖ» Неймару.

Сообщается, что каталонцы уже провели переговоры с Дембеле и согласовали с ним условия личного контракта. Согласно имеющейся информации, «Барселона» предложит дортмундской «Боруссии» порядка 80 млн евро за трансфер 20-летнего Усмана Дембеле.

В минувшем розыгрыше чемпионата Германии Усман Дембеле провел за «Боруссию» дортмунд 32 матча и отметился 6 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Танкреди Палмери