«Зенит» может приобрести нападающего «Торино»

Автор: Вадим Павлов 0

Бойе

Форвард «Торино» Лукас Бойе вошел в сферу интересов «Зенита». Петербуржцы могут заплатить за аргентинца порядка 6 млн евро.

Нападающий «Торино» Лукай Бойе может перейти в «Зенит». Согласно имеющейся информации, сине-бело-голубые готовы заплатить за 21-летнего аргентинского форварда порядка 6 млн евро.

Напомним, Лукас Бойе перешел в «Торино» летом прошлого года из «Ривер Плейта». Он провел за итальянский клуб 33 матча, забил 3 гола и отдал 2 передачи.

Отмечается, что 21-летний нападающий с юношеских лет хорошо знаком с новичками «Зенита» Себастьяном Дриусси и Эммануэлем Мамманой, т.к. они вместе выступали за детские команды «Ривер Плейта»

Фото: Global Look Press
Источник: Федеральное Агентство Новостей

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