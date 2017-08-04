«Зенит» может приобрести нападающего «Торино»

Форвард «Торино» Лукас Бойе вошел в сферу интересов «Зенита». Петербуржцы могут заплатить за аргентинца порядка 6 млн евро.

Нападающий «Торино» Лукай Бойе может перейти в «Зенит». Согласно имеющейся информации, сине-бело-голубые готовы заплатить за 21-летнего аргентинского форварда порядка 6 млн евро.

Напомним, Лукас Бойе перешел в «Торино» летом прошлого года из «Ривер Плейта». Он провел за итальянский клуб 33 матча, забил 3 гола и отдал 2 передачи.

Отмечается, что 21-летний нападающий с юношеских лет хорошо знаком с новичками «Зенита» Себастьяном Дриусси и Эммануэлем Мамманой, т.к. они вместе выступали за детские команды «Ривер Плейта»

Фото: Global Look Press

Источник: Федеральное Агентство Новостей