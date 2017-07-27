Жозе Моуринью: «Покупка Ромелу Лукаку — вынужденная мера»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, зачем клуб приобрел у «Эвертона» форварда Ромелу Лукаку. Кроме того, наставник «красных дьяволов» намекнул, что несмотря на эту покупку Златана Ибрагимовича еще рано списывать со счетов.

«Мы тратим большие деньги на нападающего, такого как Лукаку, потому что с форвардами всегда так: либо ты хорошо тратишься, либо остаешься ни с чем. И мы потратились из-за случившегося со Златаном, так как не могли позволить себе остаться без сильного форварда на первые 6 месяцев сезона,» — приводит слова Моуринью The Telegraph.

Напомним, что Ибрагимович получил в апреле разрыв крестообразных связок и был вынужден приостановить свою футбольную карьеру. В июне «Манчестер Юнайтед» отказался продлевать контракт со шведом. Вместо этого стан красных пополнил бельгийский форвард Ромелу Лукаку. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 85 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph