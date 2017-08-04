Хуан Лескано: «Мне хочется выступать за сборную России»

Автор: Вадим Павлов 0

Лескано

Форвард «Анжи» Хуан Эдуардо Лескано заявил, что хотел бы получить российский паспорт. Аргентинский нападающий желает выступать за сборную России. 

«Мне хотелось бы получить российский паспорт и выступать за сборную России.

Вы и сами прекрасно знаете, сколько в Аргентине классных нападающих. Море! Там у меня шансов объективно мало», — заявил Лескано.

В текущее трансферное окно аргентинец подписал трехлетний контракт с «Анжи». Хуан Лескано выступает в России с 2013 года, ранее он играл за «Енисей» и хабаровский СКА.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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