Хуан Лескано: «Мне хочется выступать за сборную России»

Форвард «Анжи» Хуан Эдуардо Лескано заявил, что хотел бы получить российский паспорт. Аргентинский нападающий желает выступать за сборную России.

«Мне хотелось бы получить российский паспорт и выступать за сборную России.

Вы и сами прекрасно знаете, сколько в Аргентине классных нападающих. Море! Там у меня шансов объективно мало», — заявил Лескано.

В текущее трансферное окно аргентинец подписал трехлетний контракт с «Анжи». Хуан Лескано выступает в России с 2013 года, ранее он играл за «Енисей» и хабаровский СКА.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат