Соломон Кверквелия: «Грасия – просто клоун. У меня при нем было все, кроме футбола»

Автор: Юлия Древова 0

Соломон Кверквелия

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал о причинах ухода из «Рубина». Грузинский футболист не поладил с экс-главным тренером казанцев Хавьером Грасией. 

«Локомотив» стал большим шагом вперед. Клуб рисковал, когда брал человека, который полгода не играл. И даже в заявку не попадал. Да я чуть было карьеру не закончил.

Другие бы на месте «Локомотива» подумали: «Если его нет среди 24 заявленных, может, с ним что-то случилось? Может, он не развивается?» Я же единственный человек в «Рубине», который из дома смотрел 17 игр. Почему Грасия так со мной поступал? Результата хотел. Видимо, я его не давал.

В «Рубине» хотели, чтобы я психологически сломался, и все для этого делали. Что я сделал плохого для «Рубина», не понимаю. Три года подряд играл в основе, а тут приходит человек и поступает так.

Грасию я никогда не уважал как тренера. Особенно после всего, что он со мной сделал. Такой я человек: когда вижу, что меня обманывают, не могу иначе. Грасия – вообще не футбольный тренер, а какой-то другой. У меня в «Рубине» при нем было все, кроме футбола. Почему так вышло – пусть Грасия сам ответит, я не буду.

Я выходил на тренировку без желания. Какой был смысл, если я все равно знал: играть не буду? Десять игр я не мог попасть в заявку, а мне говорили: «У тебя паспорт иностранца». Про других защитников и их уровень говорить не буду, проблема у меня была с тренером. Он просто клоун,» – рассказал Кверквелия.

Напомним, грузинский защитник перешел в «Локомотив» в феврале нынешнего года на правах аренды, рассчитанной до конца сезона, а в июне подписал с московским клубом контракт на четыре года.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт телеканала «Матч ТВ»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Соломон Кверквелия

Соломон Кверквелия подписал четырехлетний контракт с «Локомотивом»

Канунников

Канунников в «Спартаке», Биглия в «Милане», а Рыбус — в «Локо». Главные новости дня

Наби Кейта

Роман Нойштедтер перейдет в «Спартак», Артем Дзюба — в «Локомотив». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 