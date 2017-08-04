Хавбек мадридского «Атлетико» вылетел в Россию для подписания контракта с «Зенитом»

Хавбек «Атлетико» Матиас Краневиттер в ближайшее время станет игроком «Зенита». Футболист уже вылетел в Россию для прохождения медобследования.

Полузащитник мадридского «Атлетико» Матиас Краневиттер близок к переходу в «Зенит». Согласно имеющейся информации, 24-летний аргентинский полузащитник дал свое согласие на переход в стан сине-бело-голубых.

Краневиттер уже вылетел в Россию и ожидается, что 5 августа аргентинец пройдет медобследование для «Зенита», после чего с ним будет подписан контракт. Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник подпишет с «Зенитом» четырехлетний контракт. Игрок обойдется петербуржскому клубу приблизительно в 8 млн евро.

Также напомним, что Матиасом Краневиттером интересовался «Спартак», «Фиорентина» и «Галатасарай».

Минувший сезон аргентинец провел в «Севилье» на правах аренды. За «нервионцев» полузащитник провел 27 матчей в Ла Лиге.

Фото: Global Look Press

Источник: Джанлука Ди Марцио