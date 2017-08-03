Марио Пашалич прибыл в расположение «Спартака» и выбрал игровой номер

Арендованный «Спартаком» полузащитник Марио Пашалич познакомился с командой и принял участие в тренировке. Хорватский хавбек будет выступать за московскую команду под 50-м номером.

Полузащитник Марио Пашалич на правах аренды перешел из «Челси» в «Спартак». Хавбек уже прибыл в расположение московского клуба, посетил базу красно-белых в Тарасовке, познакомился с командой и принял участие в тренировке. Сообщается, что Пашалич будет выступать за «Спартак» под номером 50.

Марио Пашалич выбрал в «Спартаке» 50-й номер! pic.twitter.com/FqQ3ZsTMmi — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 августа 2017 г.

Арендное соглашение футболиста с московским клубом будет действовать с 4 августа 2017 года до 30 июня 2018 года. В прошлом сезоне Пашалич на правах аренды выступал за «Милан», за который провел 27 матчей и забил 5 голов.

Фото: пресс-служба «Спартака»

Источник: пресс-служба «Спартака»