РПЛ: «Арсенал» запустил систему подогрева поля на 12 дней позже запланированного срока»

РПЛ выступила с заявлением относительно переноса матча тульского «Арсенала» с ЦСКА. Напомним, встреча пройдет в Грозном.

«Премьер-лига осуществляет постоянный мониторинг готовности футбольных полей перед возобновлением сезона. С каждым клубом уточняется план проведения агротехнических мероприятий по подготовке газона.

По плану, представленному «Арсеналом», 24-25 января 2019 года должен был состояться запуск системы автоматизированного подогрева поля. Однако в установленное время запланированное клубом подключение подогрева не было произведено.

17 февраля в Тулу российской футбольной премьер-лигой заблаговременно была направлена комиссия по допуску футбольных полей с натуральным покрытием, которая провела проверку и установила, что игровая поверхность футбольного поля находится в неудовлетворительном состоянии, есть зоны с очаговыми поражениями «снежной плесенью», требующие обработки, а также, что запуск системы подогрева поля был осуществлен на 12 дней позже запланированного срока. Клубу был рекомендован ряд экстренных агротехнических мероприятий по приведению газона стадиона в надлежащее состояние.

В соответствии с п.10.5 Регламента 21 февраля повторная проверка выявила, что положительной динамики формирования травяного покрытия не наблюдается, а ранее выданные рекомендации были выполнены частично.

«Арсенал» обратился в Российский футбольный союз с просьбой о проведении еще одной проверки, заверив, что проведены все необходимые агротехнические мероприятия и газон будет готов к проведению матча.

Учитывая большой зрительский интерес к матчу и начало весенней части сезона, 25 февраля бюро исполкома РФС приняло решение в виде исключения провести еще одну проверку стадиона «Арсенал» с целью оценки возможности проведения на нем матча.

Проверка, проведенная 26 февраля, показала, что, несмотря на интенсивные агротехнические мероприятия, ожидаемая динамика восстановления поля не наблюдается. Газон признан не соответствующим пункту 10.4. Регламента РПЛ и его дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.

В связи с этим возникла необходимость переноса матча на другой стадион 1-й или высшей категории. Ранее РПЛ в качестве резервных выбрала 4 стадиона на этот сезон: «Арена Химки», «Фишт», «Нефтяник» и «Уралмаш».

Однако в установленную дату ни одна из этих арен не может быть задействована в связи с проведением матчей РПЛ и ФНЛ. Рассматриваемый в качестве еще одного резервного стадион «Лужники» только начал подготовку поля, а газоны стадионов «Ростов» и «Краснодар» загружены матчами Кубка России и Лиги Европы.

В итоге к проведению матча «Арсенал» – ЦСКА в установленную календарем дату оказались готовы только 2 стадиона: «Ахмат Арена» и «Анжи Арена», и выбор был сделан в пользу стадиона в Грозном», – говорится в сообщении РПЛ.

Встреча 18-го тура РПЛ «Арсенал» – ЦСКА состоится 2 марта. Начало матча — 14:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт РПЛ