Сборная России сыграет товарищеский матч с «Динамо»

Сборная России проведет товарищеский матч с московским «Динамо». Встреча состоится 3 сентября и пройдет на «Арене Химки».

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Новогорске в период с 28 августа по 3 сентября. Сообщается, что международных контрольных матчей проведено не будет, так как в эти сроки большинство национальных команд задействованы в отборочных раундах ЧМ-2018, а со сборными, имеющими невысокие позиции в рейтинге ФИФА, россияне играть не планируют.

Сообщается о достижении договоренности с московским «Динамо» о проведении 3 сентября контрольного матча. Встреча состоится на «Арене Химки», о времени будет сообщено дополнительно.

«В конце августа – начале сентября мы проведем учебно-тренировочный сбор в рамках окна, предусмотренного в международном футбольном календаре. На него мы планируем пригласить в своем большинстве футболистов, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме. Мы познакомимся с ними, а они в свою очередь — с нашими требованиями. В данной ситуации такой формат представляется очень важным и полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной. Если вы помните, то и год назад после Чемпионата Европы во Франции многие основные игроки в сентябре не получали вызов в сборную. Таким образом, футболисты, принимавшие участие в Кубке Конфедераций и сейчас выступающие в еврокубках, получат возможность спокойно работать в своих клубах, что в какой-то степени также соответствуют интересам сборной России на данном этапе. У нас не будет в эти сроки матчей международного уровня, но мы проведем 3 сентября контрольную встречу с московским «Динамо». Что касается контрольных игр в октябре и ноябре, то уже достигнута договоренность с национальными сборными, и после соблюдения всех формальностей РФС сразу же проинформирует болельщиков о месте и времени этих матчей», — рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт РФС