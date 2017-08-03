«Ливерпуль» не намерен продавать Филиппе Коутиньо в «Барселону». Об этом сообщил главный тренер команды Юрген Клопп.
«Приятно, что Коутиньо так высоко оценивают, но они могут не тратить свою энергию. Я не могу говорить об этом только потому, что об этом говорят в «Барселоне». Они сказали, что едут в Ливерпуль на переговоры? Они хотят приехать? Смешные. Мне этого не нужно», — сказал Клопп.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова отдать за Коутиньо 120 млн евро.
Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph
One thought on “Юрген Клопп: «В «Барселоне» сказали, что едут на переговоры по Коутиньо? Смешные»”
У путалонских шлюх очко горит)