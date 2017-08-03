Юрген Клопп: «В «Барселоне» сказали, что едут на переговоры по Коутиньо? Смешные»

«Ливерпуль» не намерен продавать Филиппе Коутиньо в «Барселону». Об этом сообщил главный тренер команды Юрген Клопп.

«Приятно, что Коутиньо так высоко оценивают, но они могут не тратить свою энергию. Я не могу говорить об этом только потому, что об этом говорят в «Барселоне». Они сказали, что едут в Ливерпуль на переговоры? Они хотят приехать? Смешные. Мне этого не нужно», — сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова отдать за Коутиньо 120 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph