Юрген Клопп: «В «Барселоне» сказали, что едут на переговоры по Коутиньо? Смешные»

Автор: Никита Воробьев 1

Коутиньо

«Ливерпуль» не намерен продавать Филиппе Коутиньо в «Барселону». Об этом сообщил главный тренер команды Юрген Клопп.

«Приятно, что Коутиньо так высоко оценивают, но они могут не тратить свою энергию. Я не могу говорить об этом только потому, что об этом говорят в «Барселоне». Они сказали, что едут в Ливерпуль на переговоры? Они хотят приехать? Смешные. Мне этого не нужно», — сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова отдать за Коутиньо 120 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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