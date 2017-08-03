Артуро Видаль может стать игроком «Интера»

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль может вернуться в Италию. Футболиста сборной Чили планирует подписать миланский «Интер».

«Нерадзурри» уже пытались приобрести Видаля, но генеральный директор немецкого клуба Карл-Хайнц Руммениге гарантировал, что хавбек останется в Германии. Однако в Италии сообщают, что Видаль лично заинтересован в переходе.

«Интер» готов предложить «Баварии» 50 млн евро, а самому чилийцу платить зарплату в 7,5 млн евро за сезон.

Ранее Видаль выступал за туринский «Ювентус», с которым четырежды становился чемпионом Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia