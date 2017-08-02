Футболку с последнего матча Франческо Тотти запустили в космос

Футболка бывшего нападающего «Ромы» Франческо Тотти, в которой он провел свой последний матч за клуб, отправилась в космос. По окончании прошлого сезона итальянец завершил карьеру.

Ракета «Вега» с футболкой Тотти на борту была запущена сегодня утром с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Тотти всю свою карьеру провел в «Роме», в систему которой пришел в 1989 году в возрасте 13 лет. В 16 лет он дебютировал за первую команду и в общей сложности провел за клуб с 1992 по 2017 год 783 матча во всех турнирах и забил 307 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ромы»