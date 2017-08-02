Футболку с последнего матча Франческо Тотти запустили в космос

Футболка бывшего нападающего «Ромы» Франческо Тотти, в которой он провел свой последний матч за клуб, отправилась в космос. По окончании прошлого сезона итальянец завершил карьеру.
Ракета «Вега» с футболкой Тотти на борту была запущена сегодня утром с космодрома Куру во Французской Гвиане.
La maglia di @Totti è nello spazio con Vega: grazie @Avio_Group! 🚀💛❤️#ASRoma #Totti
➡️ https://t.co/9LzM4uTznA pic.twitter.com/nPXm7QJgih
— AS Roma (@OfficialASRoma) August 2, 2017
Тотти всю свою карьеру провел в «Роме», в систему которой пришел в 1989 году в возрасте 13 лет. В 16 лет он дебютировал за первую команду и в общей сложности провел за клуб с 1992 по 2017 год 783 матча во всех турнирах и забил 307 голов.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ромы»