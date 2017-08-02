«Зенит» может приобрести полузащитника молодежной сборной Аргентины

«Зенит» близок к приобретению еще одного аргентинца. Хавбек «Эстудиантеса» и молодежной сборной Аргентины Сантьяго Аскасибара в ближайшее время станет игроком петербуржского клуба.

Как сообщают аргентинские СМИ, «Зенит» достиг договоренности с «Эстудиантесом» о переходе трансфере Сантьяго Аскасибара. Согласно имеющейся информации, сделка близка к своему завершению. Клубам осталось лишь оформить документы.

Сантьяго Аскасибара пропустит ближайший матч аргентинской команды. Это объясняется тем, что руководство «Эстудиантеса» во главе с Хуаном Себастьяном Вероном не хочет рисковать срывом трансфера.

Сообщается, что ранее в игроке проявлял заинтересованность московский «Спартак», однако «Зенит» выиграл конкуренция за 20-летнего полузащитника.

Примечательно, что в команде ему дали прозвище Эль Русо («Русский») за нетипичную для южноамериканцев внешность.

Сантьяго Аскасибар провел за «Эстудиантес» 45 матчей. Также он являлся игроком сборной Аргентины на Олимпиаде в Рио.

Со всеми совершившимися переходами и слухами можно ознакомиться в нашей таблице трансферов

Фото: Global Look Press

Источник: Ole