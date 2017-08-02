Неймар желает провести прощальный матч за «Барселону» против «Шапекоэнсе»

Нападающий «Барселоны» Неймар в ближайшее время станет игроком «ПСЖ». Бразилец хочет провести прощальный матч за каталонский клуб против «Шапекоэнсе».

Согласно имеющейся информации, Неймар, переходящий в «ПСЖ», заинтересован в проведении прощального матча за «Барселону». 25-летний бразилец хочет принять участие в благотворительной игре за Кубок Жоана Гампера против «Шапекоэнсе» – клуба, который в результате авиакатастрофы в прошлом году потерял большую часть команды, тренерского штаба и других сотрудников. Матч запланирован на 6 августа на «Камп Ноу».

Напомним, сегодня на своем официальном сайте «Барселона» подтвердила, что Неймар покинет клуб. Сегодня бразильский форвард пропустил тренировку каталонского клуба, объявив о своем уходе из стана «сине-гранатовых». Ранее сообщалось, что бразилец перейдет в «ПСЖ» за 222 млн евро.

В минувшем сезоне Неймар принял участие в 45 матчах за «Барселону» во всех турнирах и забил 20 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Alfredo Martínez‏