Аксель Витсель: «Сильно огорчился, когда «Спартак» стал чемпионом»

Экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель заявил, что его сильно огорчило чемпионство «Спартака». Он отметил, что после его ухода победа красно-белых в чемпионате стала очевидной.

«Что почувствовал, когда прочел новость «Спартак» — чемпион России»? Сильно огорчился. Но на самом деле я понимал, что «Спартак», скорее всего, выиграет титул. Уже через несколько недель после моего ухода это стало очевидно.

Вернет ли себе «Зенит» титул в этом сезоне? Пора выигрывать. И не только чемпионат России, а вообще титулы. Прошлый сезон не назовешь удачным, конечно. Но этот команда начала хорошо — матчи я не видел, зато знаю результаты. И сейчас у «Зенита» есть все, чтобы снова взять золото.

После ухода не удалось посмотреть ни одного матча «Зенита», потому что я не ночной житель. А из-за разницы во времени матчи чемпионата России в Китае показывают ночью… Но я внимательно слежу за результатами, узнаю о делах команды у ребят из «Зенита».

Витсель выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. За это время бельгиец стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и дважды завоевывал Суперкубок. В конце 2016 года перешел в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Фото: Global Look Press

Источник: 8news