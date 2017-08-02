Роберто Манчини: «Зенит» хотел взять Неймара, но он уже переходит в «ПСЖ»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о трансферной политике клуба. Итальянский специалист заявил, что петербуржский клуб хотел приобрести нападающего «Барселоны» Неймара.

«Многие клубы покупают игроков из Латинской Америки, перед нами открылась возможность купить нескольких молодых и талантливых футболистов. Надеюсь, они помогут нам побеждать в ближайших матчах.

Мы хотели взять Неймара, но он уже переходит в «ПСЖ», — заявил Манчини.

Напомним, сегодня бразильский форвард пропустил тренировку каталонского клуба, объявив о своем уходе из стана «сине-гранатовых». Ранее сообщалось, что бразилец перейдет в «ПСЖ» за 222 млн евро.

В минувшем сезоне Неймар принял участие в 45 матчах за «Барселону» во всех турнирах и забил 20 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат