«Барселона» объявила о том, что Неймар покинет клуб

Автор: Вадим Павлов 0

Неймар

Нападающий «Барселоны» Неймар покинет каталонский клуб в текущее трансферное окно. «Барселона» выступила с заявлением, в котором рассказала, что футболист вместе с отцом сообщили руководству о желании сменить клубную прописку.

«В связи с сложившейся ситуацией, клуб сообщает, что контракт может быть расторгнут, после выплаты компенсации в размере 222 млн евро, прописанных в договоре. Пока Неймар остается игроком «Барселоны», но с временным разрешением не участвовать в тренировках», — сказано в заявлении клуба.

Сегодня бразильский форвард пропустил тренировку каталонского клуба, объявив о своем уходе из стана «сине-гранатовых».

В услугах 25-летнего футболиста заинтересован «ПСЖ», руководство которого готово заплатить требуемую сумму.

В минувшем сезоне Неймар принял участие в 45 матчах за «Барселону» во всех турнирах и забил 20 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Барселоны»

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