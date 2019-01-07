Лионель Месси станет акционером клуба Жерара Пике «Андорра»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, который стал владельцем клуба «Андорра», пригласил в команду своего одноклубника. Им оказался нападающий Лионель Месси.

Аргентинец должен стать акционером команды, причем переговоры уже находятся на завершающей стадии. Официальное заявление будет сделано в ближайшее время.

Жерар Пике купил клуб «Андорра» из пятой испанской лиги

Пике считает, что даже незначительное участие Месси в делах «Андорры» позволит клубу развиваться в международном направлении.

Кроме этого, испанец намерен договориться о сотрудничестве со спонсором «Барселоны» – компанией Rakuten.

Стоит отметить, что «Андорра» была создана в 1942 году. На данный момент клуб выступает в пятом по силе испанском дивизионе.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport English