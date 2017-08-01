Дмитрий Комбаров: «Спартаку» нужно усиление топовыми игроками»

Автор: Вадим Павлов 0

Комбаров

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался на тему усиления состава. Он отметил необходимость усиления команды для ротации игроков.

«Что касается усиления состава, о котором говорил Каррера на послематчевой пресс-конференции, мне тяжело об этом судить. Это дело тренерского штаба и селекционного отдела клуба.

Наверное, под Лигу чемпионов нужно усиление. Но не игроками на перспективу, а топовыми футболистами. Играть на три фронта всегда тяжело, нужна ротация состава», — сказал Комбаров.

В минувшем сезоне Дмитрий Комбаров сыграл в 27 матчах за «Спартак» в РФПЛ и не отметился результативными действиями. В текущем сезоне футболист принял участие во всех трех матчей, но также ничем не отметился.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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