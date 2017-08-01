Два защитника соперника «Зенита» по Лиге Европы потерялись в аэропорту

Соперник «Зенита» в квалификации Лиги Европы израильский «Бней-Иегуда» попал в казусную ситуацию. Два игрока команды потерялись в аэропорту во время вылета на ответный матч с «Зенитом».

Согласно имеющейся информации, два игрока израильского «Бней-Иегуда» потерялись в аэропорту Стамбула среди многочисленных магазинов. Клуб направлялся на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом». Сообщается, что потерялись защитники Аяд Абаши и Бен Тургеман.

Как сообщается, оба игрока отстали от команды во время пересадки в Стамбуле и не успели на рейс. Руководство «Бней-Иегуда» пытается найти другой рейс в Санкт-Петербург, чтобы игроки смогли сегодня присоединиться к команде.

Напомним, в первом матче «Зенит» одержал победу со счетом 2:0. Оба потерявшихся защитника провели на поле 90 минут.

Ответный матч «Зенит» – «Бней-Иегуда» состоится 3 августа

Фото: Global Look Press

Источник: sport5.co.il