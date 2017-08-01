Неймар станет игроком «ПСЖ» в начале следующей недели

Автор: Вадим Павлов 0

Неймар

Нападающий «Барселоны» Неймар стал еще ближе к переходу в «ПСЖ». В течение недели бразилец пройдет медобследование перед трансфером во французский клуб.

Как сообщают французские СМИ, Неймар, на данный момент защищающий цвета «Барселоы», в ближайшее время станет игроком французского «ПСЖ». Сообщается, что бразилец пройдет медицинское обследование в течение текущей недели.

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар пройдет медобследование в Катаре 1 августа. Однако стало известно, что медосмотр пройдет в Париже, а в начале следующей недели бразилец подпишет контракт с «ПСЖ».

Также сообщалось, что «Барселона» намерена обратиться в УЕФА, в связи с нарушениями парижским клубом правил финансового фейр-плей. Напомним, трансфер Неймара оценивается в 222 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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