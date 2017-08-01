Марио Пашалич отправился в Рим для прохождения медобследования перед трансфером в «Спартак»

Автор: Вадим Павлов 0

Пашалич

Хавбек лондонского «Челси» Марио Пашалич все ближе к трансферу в «Спартак». Хорватский полузащитник вылетел в Рим, где пройдет медобследование для московского клуба.

Марко Налетич, представляющий интересы хорватского полузащитника, рассказал, что Пашалич уже вылетел из Лондона в Рим, где должен пройти медицинское обследование перед переходом в московский клуб.

«Мы успешно провели переговоры с «Челси» и «Спартаком» и теперь из Лондона летим в Рим, где Марио пройдет медицинское обследование. Если все пройдет хорошо, в чем мы даже не сомневаемся, Марио в среду отправится в Москву», — рассказал Налетич.

Напомним, ранее сообщалось, что хавбек заработает порядка 2,5 млн евро за сезон в московской команде.

В минувшем сезоне Пашалич выступал на правах аренды за «Милан». Хавбек провел 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: tportal.hr

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