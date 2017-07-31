Эмилиано Ригони станет игроком «Зенита» в течение 48 часов

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони станет игроком «Зенита» в ближайшие 2 дня. Об этом сообщил агент 24-летнего футболиста Хуан Крус Оллер.

«Сделка по Эмилиано с «Зенитом» завершена. Через 48 часов он прилетит в Санкт-Петербург», — заявил агент футболиста Хуан Крус Оллер.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» подпишет контакт с Ригони на 4 года. Сумма трансфера составит 10 млн евро.

Эмилиано Ригони в минувшем сезоне провел за «Индепендьенте» 30 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и 2 результативными передачами.