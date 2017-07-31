Хольгер Бадштубер отказался от перехода в «Спартак»

Автор: Вадим Павлов 0

Хольгер Бадштубер

Немецкий защитник Хольгер Бадштубер мог стать игроком «Спартака». Защитник отказался подписывать контракт с московским клубом.

Сообщается, что представитель Бадштубера вел переговоры с руководством «Спартака» о возможном подписании контракта. Однако стороны не смогли достигнуть соглашения и игрок отказался от перехода.

Напомним, этим летом у защитника истекло соглашение с мюнхенской «Баварией». Сейчас 28-летний Хольгер Бадштубер пребывает в статусе свободного агента.

Вторую половину минувшего сезона Бадштубер провел на правах аренды в «Шальке». Провел 10 матчей и отметился 1 предупреждением.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Макс Крузе

Спортивный директор «Вердера»: «Крузе не хочет покидать Германию, тут он будет на виду у тренеров сборной»

Макс Крузе

«Спартак» может приобрести Макса Крузе

«Спартак» намерен арендовать футболиста «Вердера»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 