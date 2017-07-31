Хольгер Бадштубер отказался от перехода в «Спартак»

Немецкий защитник Хольгер Бадштубер мог стать игроком «Спартака». Защитник отказался подписывать контракт с московским клубом.

Сообщается, что представитель Бадштубера вел переговоры с руководством «Спартака» о возможном подписании контракта. Однако стороны не смогли достигнуть соглашения и игрок отказался от перехода.

Напомним, этим летом у защитника истекло соглашение с мюнхенской «Баварией». Сейчас 28-летний Хольгер Бадштубер пребывает в статусе свободного агента.

Вторую половину минувшего сезона Бадштубер провел на правах аренды в «Шальке». Провел 10 матчей и отметился 1 предупреждением.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС