Хави Гарсия может расторгнуть контракт с «Зенитом»

Хавбек «Зенита» Хави Гарсия может стать игроком «Бетиса». Испанский полузащитник намерен расторгнуть контракт с петербуржским клубом.

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия намерен расторгнуть контракт со своим нынешним клубом. Испанский хавбек планирует после расторжения соглашения на правах свободного агента перейти в «Бетис».

Сообщается, что руководство сине-бело-голубых отказалось отдавать 30-летнего Хави Гарсию в аренду. Теперь же, как сообщают испанские СМИ, полузащитник ведет переговоры с «Зенитом» о расторжении контракта. Согласно имеющейся информации, «Бетис» готов заключить с Хави Гарсией четырехлетний контракт с зарплатой порядка 4 млн евро в год.

Напомним, ранее сообщалось, что испанец не входит в планы нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.

Фото: Global Look Press

Источник: ABCSevilla