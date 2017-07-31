В Италии Магомеда-Шапи Сулейманова назвали «маленьким Аршавиным»

На сайте итальянского издания Tuttomercatoweb вышел материал, посвященный полузащитнику «Краснодара» Магомеду-Шапи Сулейманову. Авторы отметили, что по стилю игры 17-летний футболист похож на бывшего игрока «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина.

«Сулейманов – очень быстрый правый полузащитник, имеет хороший дриблинг и точный удар, любит перекладывать мяч на любимую левую ногу и отдавать голевые передачи на своих партнеров. Главный тренер команды Игорь Шалимов видит в «маленьком Аршавине» большой потенциал», — написано в материале. Схожесть Сулейманова с Аршавиным отметили и в досье на футболиста, прикрепленном в конце статьи.

Материал был приурочен к первому матчу «Краснодара» в Лиге Европы против «Люнгбю». На последних минутах матча Лиги Европы между «Краснодаром»и «Люнгбю» Сулейманов забил гол, принес своей команде победу со счетом 2:1 и стал самым молодым российским игроком, отличившимся в еврокубках.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb