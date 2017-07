Неманья Матич сфотографировался в футболке «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Челси» Неманья Матич сделал снимок в футболе «Манчестер Юнайтед». Переход серба в стан «красных дьяволов» может состояться в ближайшие дни.

Сообщается, что 28-летний футболист прошел полное медицинское обследование на базе манкунианцев и готов подписать контракт. По информации AS, соглашение хавбека с «МЮ» будет рассчитано на четыре года. «Челси» выручит за трансфер Матича 44,7 млн евро.

A clearer image of the supposed Matic leak. If this really is shopped, whoever did it should be applauded. pic.twitter.com/4f6JMma9xI

— Alex Shaw (@AlexShawESPN) July 30, 2017