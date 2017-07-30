Неманья Матич сфотографировался в футболке «Манчестер Юнайтед»

Автор: Юлия Древова 0

Матич

Полузащитник «Челси» Неманья Матич сделал снимок в футболе «Манчестер Юнайтед». Переход серба в стан «красных дьяволов» может состояться в ближайшие дни.

Сообщается, что 28-летний футболист прошел полное медицинское обследование на базе манкунианцев и готов подписать контракт. По информации AS, соглашение хавбека с «МЮ» будет рассчитано на четыре года. «Челси» выручит за трансфер Матича 44,7 млн евро.

В минувшем сезоне Матич провел в английской Премьер-лиге 40 матчей и отметился двумя забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста ESPN Алекса Шоу 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Матич

«Манчестер Юнайтед» подпишет Неманью Матича

«Ювентус» вступит в борьбу за Неманью Матича

Роман Абрамович согласился на переход Неманьи Матича в «Манчестер Юнайтед»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 