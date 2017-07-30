«Барселона» готова заплатить 150 млн евро за Пауло Дибалу

«Барселона» нашла замену Неймару. Каталонцы готовы заплатить 150 млн евро за нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу.

Согласно имеющейся информации, руководство «Барселоны» определилось с заменой Неймару, в случае его перехода в «ПСЖ». «Сине-гранатовые» рассматривают форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу в качестве замены бразильцу и готовы заплатить за аргентинского форварда порядка 150 млн евро.

Также сообщается, что Лионель Месси лично заинтересован в переходе игрока сборной Аргентины в «Барселону».

Пауло Дибала выступает за туринский клуб с 2015 года. В составе «Ювентуса» он провел 94 матча, в которых отметился 42 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport