Роман Нойштедтер согласился перейти в «Спартак»

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер дал свое согласие на переход в московский «Спартак». Решение о его переходе примет главный тренер турецкой команды Айкут Коджаман.

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер согласился перейти «Спартак» и согласовал условия личного контракта. Сообщается, что решение о том, отпускать ли защитника сборной России останется за главным тренером стамбульского клуба Айкута Коджамана.

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал с «Фенербахче» трансфер Романа Нойштедтера за 3 млн евро.

Футболист получил российское гражданство в мае прошлого года, после чего принял участие в матчах Евро-2016 в составе сборной России. Роман Нойштедтер стал игроком «Фенербахче» прошлым летом и принял участие в 34 матчах за стамбульский клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: fanatic.com