Сердар Таски заинтересовал «Ньюкасл» и «Уотфорд»

Защитник «Спартака» Сердар Таски заинтересовал клубы АПЛ. К немецкому защитнику проявляют интерес «Уотфорд» и «Ньюкасл».

Защитник «Спартака» Сердар Таски в летнее трансферное окно может перебраться в Англию. Как сообщают британские СМИ, в услугах 30-летнего игрока обороны заинтересованы «Уотфорд» и «Ньюкасл». За Сердара Таски англичанам придется заплатить приблизительно 3 млн фунтов.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий защитник близок к переходу в «Трабзонспор».

В минувшем сезоне Сердар Таски принял участие в 18 матчах. В текущем розыгрыше РФПЛ немец на поле еще не выходил.