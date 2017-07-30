Сердар Таски заинтересовал «Ньюкасл» и «Уотфорд»

Автор: Вадим Павлов 0

Таски

Защитник «Спартака» Сердар Таски заинтересовал клубы АПЛ. К немецкому защитнику проявляют интерес «Уотфорд» и «Ньюкасл».

Защитник «Спартака» Сердар Таски  в летнее трансферное окно может перебраться в Англию. Как сообщают британские СМИ, в услугах 30-летнего игрока обороны заинтересованы «Уотфорд» и «Ньюкасл». За Сердара Таски англичанам придется заплатить приблизительно 3 млн фунтов.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий защитник близок к переходу в «Трабзонспор».

В минувшем сезоне Сердар Таски принял участие в 18 матчах. В текущем розыгрыше РФПЛ немец на поле еще не выходил.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mirror

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