Эльяким Мангала отказался от перехода в «Спартак»

Защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала мог продолжить карьеру в РФПЛ. Французский защитник отказался от перехода в «Спартак».

Как сообщают британские СМИ, защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала имел вариант продолжения карьеры в России. Московский «Спартак» был готов приобрести французского защитника, однако его не заинтересовал переход в российский клуб.

Согласно имеющейся информации, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не рассчитывает на 26-летнего игрока обороны. Эльяким Мангала является одним из футболистов, которых «горожане» намерены продать до закрытия трансферного окна для того, чтобы не иметь проблем с финансовым фэйр-плей.

Напомним, «МС» уже потратил на трансферы около 220 млн фунтов текущем летом.

В минувшем сезоне 26-летний Мангала выступал на правах аренды за «Валенсию», за которую провел 30 матчей в чемпионате Испании и забил 2 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph