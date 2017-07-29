Премьер-лига. 3-й тур. «Уфа» упустила победу над «Уралом» в концовке встречи

«Урал» в домашних стенах сыграл вничью с «Уфой». Подопечные Сергея Семака не сумели удержать преимущество, пропустив в концовке встречи.

Премьер-лига. 3-й тур.

УРАЛ – УФА – 1:1 (0:1)

Екатеринбург. 29 июля.

Стадион: «СКБ-Банк Арена».

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Кулаков, Емельянов (Бавин, 80), Фидлер (Ильин, 64), Лунгу, Бикфалви, Димитров (Чантурия, 74), Григорьев.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян (Живоглядов, 24), Йокич, Карп, Табидзе, Засеев, Стоцкий, Пауревич (Безденежных, 74), Фатай (Сысуев, 79), Игбун.

Голы: 0:1 — Игбун (17), 1:1 — Балажиц (88).

Предупреждения: Тумасян (7), Ароян (47), Емельянов (79).

13 (7) удары (в створ) 6 (2)

15 фолы 17

12 угловые 2

1 офсайды 2

50 % владения мячом 50

«Урал» в Екатеринбурге принимал «Уфу». Хозяева поля владели инициативой, создали больше опасных моментов, нежели их соперники из Башкирии, однако именно уфимцы открыли счет: нигерийский форвард Сильвестр Игбун мощным ударом из пределов штрафной отправил мяч в ворота Ярослава Годзюра. Однако «Уфа» не смогла удержать победный счет и выйти на первое место в РФПЛ, пропустив на 88-й минуте встречи: словенский защитник Грегор Балажиц ударил головой из пределов штрафной, мяч угодил в спину защитнику «Уфы» и оказался в воротах.

Как итог: «Уфа» расположилась на 6-й строчке, а «Урал» с такими же показателями занял 7-е место в турнирной таблице по истечению 3-х туров.

Фото: пресс-служба «Урала»

Источник: Еженедельник «Футбол»