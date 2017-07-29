«Ливерпуль» отказался от приобретения Наби Кейта

«Ливерпуль» не будет приобретать хавбека «РБ Лейпциг» Наби Кейта в текущее трансферное окно. Мерсисайдцы приступят к поиску альтернативных вариантов усиления центра поля.

«Ливерпуль» отказался от идеи приобретения полузащитника «РБ Лейпциг» Наби Кейта. Немецкий клуб неоднократно давал понять, что не намерен расставаться с 22-летним игроком сборной Гвинеи в текущее трансферное окно, отклонив несколько предложений англичан.

Ранее «РБ Лейпциг» отказался продавать Кейта «Ливерпулю» за 57 млн фунтов, а затем отклонил предложение, которое вместе с бонусами составляло более 66 млн фунтов. Теперь «красные» приступят к поиску альтернативных вариантов усиления полузащиты.

Однако сообщается, что «Ливерпуль» еще может вернуться к сделке, но только в том случае, если коллеги из Германии изменят свою позицию – не отпускать футболиста.

Согласно имеющейся информации, сам Кейта был заинтересован в переходе в «Ливерпуль», но нынешний клуб не отпустил своего полузащитника.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail