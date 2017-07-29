Массимо Каррера: «Трансфер Пашалича? Пока он игрок «Челси», поэтому я буду говорить о нем, когда он приедет сюда»

Автор: Вадим Павлов 0

Массимо Каррера

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал трансферные слухи относительно возможных приобретений защитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера и полузащитника «Челси» Марио Пашалича. Также он заявил, что  красно-белым необходимо усилить состав в летнее трансферное окно.

«Таски тренируется отдельно из-за проблемы со стопой — завтра посмотрим на его состояние. Говорят, что он договорился с «Трабзонспором»? Пока это слухи, ведь он находится здесь. Спросите у руководства клуба. Я лишь знаю, что на него есть спрос.

Что касается того, решился ли вопрос с переходом Пашалича, то пока он игрок «Челси», поэтому я буду говорить о нем, когда он приедет сюда. Турецкие медиа сообщили, что Нойштедтер — уже игрок «Спартака»? Хорошо, я рад.

Отсутствие трансферов? Конечно, я неспокоен по этому поводу. Для Лиги чемпионов нам требуется качественное усиление — мы не можем играть по три матча за неделю одним составом. Позиция правого защитника закрыта, но нам еще требуется три-четыре футболиста для ротации состава», — рассказал Массимо Каррера.

Напомним, что в июле состав чемпионов России пополнил сербский защитник Марко Петкович. Он остается единственным новичком красно-белых этим летом, не считая Георгия Тигиева, которого «Спартак» выкупил после аренды.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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