Евгений Гинер: «Кака был уже одной ногой в ЦСКА, но…»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о каком несостоявшемся трансфере сожалеет больше всего. В свое время Кака мог стать игроком «армейского» клуба.

«О каком несостоявшемся трансфере больше всего жалею? О Кака. Решили все вопросы, уже подписали контракт. Но потом агент сказал, что серьезный интерес к бразильцу проявляет «Милан». Я отдавал себе отчет, какая разница между РФПЛ и Серией А. Кака уже был одной ногой в ЦСКА, но…

Не думаю, что, приехав в Россию, Кака стал бы тем футболистом, которого сейчас знает весь мир. Мы же тогда дали слово, что не будем настаивать на переходе, если в течение двух-трех дней он получит конкретное предложение от «Милана». Благородно? Я бы сказал – по-человечески. Это принцип ЦСКА», – рассказал Гинер.

Напомним, в итоге Кака оказался в «Милане», в составе которого в 2007 году выиграл «Золотой мяч». На данный момент 35-летний полузащитник выступает за «Орландо Сити».