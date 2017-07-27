Защитник «Наполи» Иван Стринич попал с сферу интересов «Зенита»

«Зенит» вновь нацелился на покупку игрока «Наполи» Ивана Стринича. По информации Sky Sport Italia, неаполитанский клуб готов расстаться с 30-летним хорватом, если их устроит сумма трансфера.

«Да, мы начали переговоры с «Зенитом», но сейчас все находится только в начальной стадии. Помимо клуба из Санкт-Петербурга на игрока претендуют клубы из Турции, Хорватии и Германии. К сожалению, я больше ничего не могу вам сказать», – прокомментировал ситуацию агент футболиста Тончи Мартич.

Напомним, что сине-бело-голубые уже пытались купить Стринича в прошлом году. Однако, по словам агента Мартича, на эту покупку наложил вето экс-главный тренер петербуржцев Мирча Луческу.

В минувшем сезоне хорватский защитник отыграл в Серии А 12 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС