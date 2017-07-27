Марио Фернандес: «Надеюсь, Черчесов не обиделся, ведь я поступил честно»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что хочет выступать за сборную России и надеется, что Станислав Черчесов еще обратит на него внимание. Также он прокомментировал слова защитника «Спартака» Андре Ещенко, выступившего против натурализации в сборной.

«В конце прошлого сезона я сделал МРТ, чтобы проверить, как все срослось. Мы послали делать снимки в две или даже три европейские клиники. И все хирурги заявили, что мне нужно лечь под нож. Доктора сказали: что-то срослось неправильно, и дальше будет только хуже, тянуть с операцией нельзя. В противном случае не смог бы из-за затрудненного дыхания выкладываться на все 100%, тянул бы со своим носом команду вниз. А я не могу себе этого позволить.

Надеюсь, что главный тренер все понял и на меня не обиделся. Ведь здесь речь шла о здоровье. Как я уже сказал, поступил честно. Очень хотел быть в расположении сборной России. Иначе зачем я получил российский паспорт? Если меня вызовут, надеюсь, еще помогу национальной команде. В сборной России собраны серьезные футболисты. Не считаю, что я кого-то лучше, и не ставлю себя выше остальных. Просто стараюсь усиленно тренироваться каждый день, чтобы быть готовым помочь сборной. Все футболисты мечтают сыграть на таком турнире, как чемпионат мира. Но решает тренер. Если он посчитает, что я достоин такой чести, то с большим удовольствием выступлю на чемпионате мира.

Ещенко выступил против натурализации в сборной? Что ж, его мнение тоже нужно уважать. Но я здесь не для того, чтобы украсть чье-то место в сборной России. Я хочу только помочь этой команде. Если тренер посчитает, что я ему нужен, обязательно приеду и приложу все усилия. С уважением отношусь ко всем «сборникам», ни на кого не смотрю свысока. Я такой же, как и все», — рассказал Фернандес.

Напомним, Фернандес мог выступить в составе сборной России на Кубке конфедераций, однако незадолго до начала турнира покинул расположение сборной и отправился на операцию на носу.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс