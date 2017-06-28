Дмитрий Полоз: «Очень рад, что попал в такой великий клуб»

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз, сегодня подписавший контракт с питерским клубом, дал первое интервью. Новичок сине-бело-голубых очень рад своему переходу.

«Очень рад, что попал в такой великий клуб, один из лучших в России, и, думаю, он станет одним из лучших в Европе. Я думаю, с адаптацией проблем не должно быть, потому что много ребят в команде, которых я знаю и по чемпионату России, и по сборной. В первую очередь, надо познакомиться с тренером, с тренерским штабом. Думаю, что никаких проблем с адаптацией не будет. То, что много ребят из «Ростова», — это, как говорится, неплохо.

Возможность поработать с Манчини стала одним из самых важных факторов, из-за которых я перешел в «Зенит». Тренер сказал, что нуждается во мне, хотел бы меня видеть в команде, поэтому я очень рад. Хочу и мечтаю поработать с таким специалистом. Знаю, что он много времени уделяет тактике и дисциплине. Я, в принципе, с такими тренерами, как Красножан и Бердыев, работал, поэтому мне импонирует дисциплина на поле.

По идее, уже 30-го числа полечу с командой на сборы. Сейчас решаю последние вопросы в Ростове и думаю, что уже завтра отправлюсь в Петербург», — поделился своими эмоциями Полоз.

Сегодня футболист сборной России подписал контракт с «Зенитом» на три года. До этого он с 2012 года играл за «Ростов», в составе которого провел 156 матчей, забил 29 голов, стал серебряным призером чемпионата России и победителем Кубка страны.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»