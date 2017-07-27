«Зенит» продавал болельщикам билеты на несуществующие места на «Крестовском»

Часть болельщиков «Зенита», которые приобрели билеты на домашний матч 2-го тура РФПЛ с «Рубином» или пришли на игру по абонементам, обнаружили, что их мест на стадионе «Крестовский» не существует. Коммерческий директор клуба объяснил причину произошедшего.

«Продлевали абонементы, взяли на сектор А207, 11-й ряд, 16-е, 17-е, 18-е места, и при посещении матча против «Рубина» обнаружилось, что места заканчиваются на 15-м месте. Дальше идут места для прессы. Хорошо, что были свободные места. Когда же будет игра со «Спартаком», не факт, что нам будет куда пересесть. В понедельник я позвонил в клуб. Там мне сказали: составьте официальную жалобу в произвольной форме на сайте «Зенита». Я все сделал, но за два дня мне никто так и не ответил. Поехал сам в клиентский офис на Добролюбова. Там поменяли абонементы на другие места в этом же секторе. Так что будем надеяться, что это была единственная неприятность», — рассказал один из болельщиков «Зенита».

Коммерческий директор «Зенита» Дмитрий Манкин отметил, что на данный момент проблема решена, а также объяснил причину произошедшего.

«На текущий момент эта проблема полностью устранена. Причина расхождений в том, что в период проведения матчей Кубка конфедераций часть мест, предусмотренных проектом стадиона, была демонтирована. На сегодняшний день клуб использует стадион на условиях поматчевой аренды. По этой причине мы не смогли полностью исправить проблему за короткий промежуток подготовки к матчу, когда получили доступ на стадион и были вынуждены пересаживать несколько десятков болельщиков на свободные места. Естественно, зрительские места были предоставлены всем.

Хотя, как я сказал, места нашлись для всех, мы готовы вернуть стоимость билета тем болельщикам, кто пришел на матч и не нашел своего места. Кроме того, дополнительно дарим пригласительный билет на ближайший матч Лиги Европы», — сказал Манкин.

Сразу два десятка болельщиков «Зенита», купивших перед стартом сезона абонементы и побывавших на матче второго тура российской Премьер-лиги против «Рубина» на стадионе «Крестовский», не обнаружили своих мест на трибунах. Сообщается о нескольких сотнях исчезнувших мест. На стадионе пропали как отдельные места, так и целые ряды.

Сообщается, что во время Кубка конфедераций там крепились кресла. Как объяснили в «Зените», при подготовке к турниру их демонтировали для установки дополнительного оборудования.