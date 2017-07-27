Представители «Милана» провели встречу агентом Криштиану Роналду

Автор: Вадим Павлов 0

Роналду

«Милан» рассматривает возможность подписания форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Представители итальянского клуба встретились с агентом Жорже Мендешем, представляющим интересы португальского футболиста.

Представители «Милана» провели переговоры с агентом Роналду Жорже Менедешем. Сообщается, что они проявили заинтересованность в том, не намерен ли португалец покинуть стан «сливочных». Также они попросили сообщить, если Роналду захочет уйти из «Реала».

Переговоры с Мендешем вели генеральный директор «Милана» Марко Фассоне и спортивный директор клуба Массимо Мирабелли. Итальянские СМИ отмечают, что пока неизвестно, насколько серьезными являются намерения «Милана» по приобретению Криштиану Роналду.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду хотел покинуть «Реал» из-за проблем с налогами. Позднее форвард изменил свое решение.

В прошлом сезоне 32-летний нападающий вместе со своим клубом выиграл Лигу чемпионов и стал победителем чемпионата Испании.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Italia

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