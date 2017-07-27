Жозе Моуринью: «Очень скучаю по Руни. Конечно, хотели бы его сохранить»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что скучает по Уэйну Руни. Португальский специалист отметил, что хотел бы сохранить 31-летнего форварда в составе «красных дьяволов».

«Я очень по нему скучаю. Думаю, он замечательный человек. Признаюсь, что я дал волю эмоциям, когда он ушел. Но я уверен, что он будет очень хорошим игроком для «Эвертона», а его команда — хорошим клубом для него.

Мне не было тяжело отпустить его, ведь он заслуживал этого. Он заслуживал это, хотя, конечно, мы бы хотели сохранить его. В то же время мы уважали его желание играть каждый матч, каждую минуту, и я думаю, что он нуждается в этом», — рассказал Моуринью.

Напомним, ранее 31-летний футболист вернулся в «Эвертон», за который выступал в начале своей карьеры.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports