Хави Гарсия может перейти в «Бетис»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах хавбека всерьез заинтересован «Бетис».

«Бетис» заинтересован в приобретении хавбека «Зенита» Хави Гарсии. Согласно имеющейся информации, испанский клуб уже выдвинул петербуржскому клубу предложение о трансфере. Сообщается, что бид «Бетиса» составил порядка 4 млн евро.

Испанские СМИ сообщают, что Хави Гарсия не входит в планы главного тренера «Зенита» Роберто Манчини и не будет иметь достаточного количества игровой практики в сезоне. Также сообщается, что «Бетис» готов гарантировать игроку регулярную игровую практику и намерен предложить Гарсии четырехлетний контракт.

В минувшем сезоне 30-летний хавбек провел 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 1 забитым мячом и 12 предупреждениями.

Фото: Global Look Press

Источник: AS