Ренату Саншеш будет выступать за «Милан»

Автор: Юлия Древова 0

Ренату Саншеш

Мюнхенская «Бавария» согласовала трансфер хавбека сборной Португалии Ренату Саншеша с «Миланом». Самый молодой победитель Евро продолжит карьеру в итальянском чемпионате. 

Сумма сделки оценивается в 40 млн евро. Сообщается, что 19-летний полузащитник подпишет с «россонери» контракт на четыре года.

Ранее Саншеш заявлял, что получает в немецком клубе слишком мало игровой практики и задумывается о смене команды. Напомним, что в минувшем сезоне Бундеслиги португалец отыграл за «Баварию» 17 матчей, не отметившись голами и результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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