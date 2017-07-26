Ренату Саншеш будет выступать за «Милан»

Мюнхенская «Бавария» согласовала трансфер хавбека сборной Португалии Ренату Саншеша с «Миланом». Самый молодой победитель Евро продолжит карьеру в итальянском чемпионате.

Сумма сделки оценивается в 40 млн евро. Сообщается, что 19-летний полузащитник подпишет с «россонери» контракт на четыре года.

Ранее Саншеш заявлял, что получает в немецком клубе слишком мало игровой практики и задумывается о смене команды. Напомним, что в минувшем сезоне Бундеслиги португалец отыграл за «Баварию» 17 матчей, не отметившись голами и результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe