«ПСЖ» поставил Неймару ультиматум

Руководство «ПСЖ» выдвинуло Неймару ультиматум. Французский клуб требует от бразильца дать окончательный ответ о переходе в ближайшее время.

Сообщается, что представители «ПСЖ» устали ждать и намерены получить окончательный ответ от Неймара о переходе не позднее следующей недели, когда у обеих команд завершится предсезонное американское турне.

Напомним, ранее сообщалось, что бразильский нападающий договорился с «ПСЖ» об условиях личного контракта и в ближайшее время должен стать игроком парижского клуба. Сумма трансфера должна составить 222 млн евро.

В минувшем сезоне Неймар провел за «Барселону» в Примере 30 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe