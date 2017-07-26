Себастьян Дриусси: «У меня было предложение не только из Петербурга, но и из московского клуба»

Новичок «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о Фернандо Кавенаги, о «Спартаке», Артеме Дзюбе и Леонардо Паредесе. Также аргентинский форвард поделился, что его приглашал московский клуб.

«Мой любимый футболист «Ривер Плейт»? Из тех, с кем вместе выходил на поле, не могу выбрать одного. Они все для меня – как семья. А в детские годы больше всех нравился Ферандо Кавенаги. Многому у него учился. А потом он уехал в Москву, в «Спартак». Причем тогда ему было столько же лет, сколько сейчас мне.

Кстати, мы с ним знакомы. Фернандо – очень хороший человек, у нас замечательные отношения. Перед самым отъездом в Петербург виделись с ним в «Ривер Плейт». Он много рассказывал о России, говорил, что это очень красивая страна.

Объяснял ли он, почему у него не получилось в «Спартаке»? Так бывает. Просто у него не оказалось возможности проявить себя. Но нужно помнить, что у каждого футболиста своя история. Зато потом во всех других клубах, где играл Фернандо, у него, по-моему, все шло очень хорошо. Обиды на «Спартак» и Россию у Кавенаги не осталось. От него слышал только положительные отзывы. Кстати, Фернандо и про Петербург много рассказывал.

Он дал совет перед моим отъездом в «Зенит»: «Постарайся воспользоваться этой возможностью на все сто процентов. Но не думай, что в России просто, и что там легкий чемпионат».

Как узнал об интересе «Зенита»? Если честно, у меня было предложение не только из Петербурга, но и из московского клуба. Но в «Зенит» уже перешел мой большой друг Лео Паредес. Мы с ним много разговаривали и это многое решило. В итоге я здесь. Нет смысла говорить, кто приглашал из столицы. Я уже с головой окунулся в дела «Зенита».

Знаю ли, кто самый принципиальный соперник «Зенита»? Да – «Спартак». Это как «Бока» для «Ривер Плейт». Кто подсказал? Прочитал еще в Аргентине. И сейчас есть огромное желание выйти на поле 6 августа, когда будем принимать «Спартак».

Дзюба? Очень веселый человек! Все время улыбается. А как игрока вы пока его знаете лучше. Хотя, конечно, слышал, что в прошлом сезоне Артем забил много голов. Понимаю ли его шутки? Еще не все, только некоторые – Дзюба может по-испански несколько слов сказать. Но даже если не понимаешь, о чем шутит Дзюба, а просто видишь, как он это делает – все равно невольно улыбаешься. Это явно позитивный юмор», — рассказал Дриусси.

Себастьян Дриусси провел за «Зенит» 2 матча, в которых отметился 2 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс