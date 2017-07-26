Жозе Моуринью: «Я бы никогда не продал Чичарито, Ди Марию и Уэлбека»

Автор: Вадим Павлов 0

Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подверг критике трансферную политику Луи ван Гала. Португальский специалист заявил, что в клубе есть игроки, которых бы он никогда не приобрел.

«В свое время «Манчестер Юнайтед» продал игроков, которых я бы никогда не продал: Ди Марию, Чичарито и Уэлбека. При этом клуб приобрел футболистов, которых я бы никогда не купил», — заявил Моуринью.

Напомним, Анхель Ди Мария был продан в «ПСЖ», Чичарито стал игроком «Байера», а Данни Уэлбек перешел в «Арсенал».

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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