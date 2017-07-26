Юрий Семин: «Ари выбыл до Нового года»

Нападающий «Локомотива» Ари выбыл до конца года. Об этом сообщил главный тренер красно-зеленых Юрий Семин.

«Вчера Ари прооперировали, но я не знаю диагноза, на чем была операция. Думаю, он пропустит все время до Нового года», — рассказал Семин.

Ари получил травму в матче второго тура РФПЛ против ЦСКА. 31-летний нападающий был заменен на 85-й минуте и покидал поле на носилках после столкновения с полузащитником Александром Головиным.

Ари выступает за «Локомотив» на правах аренды с февраля этого года. В июне срок аренды был продлен до конца сезона 2017/18.