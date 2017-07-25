«Реал» согласовал с «Монако» трансфер Килиана Мбаппе за 180 млн евро

«Королевский клуб» договорился с «Монако» о покупке форварда Килиана Мбаппе. По информации Marca, трансфер 18-летнего игрока сборной Франции обойдется «Реалу» в 180 млн евро.

Сообщается, что 160 млн евро за продажу Мбаппе «монегаски» могут получить сразу, остальная сумма достанется им от мадридцев в качестве бонусов впоследствии. По другой информации, сумма сделки составит 150 млн евро, в таком случае бонусами станут оставшиеся 30 млн евро.

Французский нападающий, который может стать самым дорогим футболистом в истории, заключит с «Реалом» шестилетний контракт с зарплатой 7 млн евро за год.

В прошлом сезоне Килиан Мбаппе провел за «Монако» 44 матча, отличился 26 забитыми мячами и отдал 14 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca