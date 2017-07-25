Команды Халка и Акселя Витселя могут пропустить новый сезон чемпионата Китая

Автор: Юлия Древова 0

Халк

Участие 13 команд китайской Суперлиги в новом розыгрыше находится под угрозой из-за задолженностей по зарплате игрокам. Среди них значатся клубы бывших игроков «Зенита» Халка и Акселя Витселя «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Как сообщает Mirror, командам необходимо в срок до 15 августа решить все проблемы с выплатами футболистам и направить подтверждающие этот факт документы в Китайскую футбольную ассоциацию (CFA). При несоблюдении данных условий их участие в чемпионате исключено.

Напомним, в начале года футбольным клубам высшего дивизиона Китая было предъявлено обвинение в неоправданной растрате финансов на легионеров вместо инвестиций в развитие молодых игроков.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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